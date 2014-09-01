Норвегія надасть Україні гуманітарну допомогу на 1 млн євро
14:40, 01 вересня 2014Соцполітика
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Серед наданих речей будуть медичні препарати.
Зараз обговорюється, що саме потрібно Україні / Фото УНІАН
Норвегія надасть Україні гуманітарну допомогу на суму 1 млн євро.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Норвегії Борге Бренде заявив сьогодні на брифінгу у Києві після переговорів з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.
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Він підкреслив, що зараз обговорюється, що саме необхідно Україні, й не виключив, що серед наданих речей будуть медичні препарати.
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