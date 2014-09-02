Українцям із захоплених міст радять оформити соцдопомогу в іншому регіоні

Глава Міністерства соціальної політики Людмила Денісова рекомендує жителям Луганської і Донецької областей, населені пункти яких все ще захоплені проросійськими і російськими бойовиками, переоформити одержання державної соціальної допомоги в інших пунктах, де фінансування може здійснюватися.

«Як бути людям? Іншого шляху, ніж переоформляти одержання соцдопомоги в тих містах, де фінансування відбувається, на даний момент немає. Ситуація вкрай важка. Але як тільки українська армія бере під контроль місто чи район на сході, виплати пенсій і допомоги там відразу поновлюються», - говориться в повідомленні Денісової на її офіційній сторінці в Facebook.

При цьому міністр повідомила, що в Луганській області на сьогоднішній день відновлена робота управлінь Держказначейства в 14 населених пунктах, де здійснюється фінансування соціальної допомоги.

«Це дозволило нам перерахувати в ці міста і райони гроші на серпневі виплати малозабезпеченим сім'ям, сім'ям з дітьми, дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства», - говориться в повідомленні.

Зокрема, кошти надійшли до поштових і банківських відділень Лисичанська, Рубіжного, Сєвєродонецька, а також Біловодського, Білокуратівського, Кремінського, Харківського, Міловського, Новопсковського, Новоайдарського, Сватівського, Слов’яносербського і Старобільського районів.

Читайте такожНа Луганщині частково відновили фінансування пенсій

Як повідомляв УНІАН, на забезпечення соцдопомоги в 14 населених пунктах Луганської області уряд України спрямував 38,1 млн. грн субвенцій.

З квітня на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, що фінансуються Росією. З квітня в регіоні почалася антитерористична операція. Впродовж липня і серпня українські силовики визволили від терористів ряд міст в Донецькій і Луганській областях. Військові продовжують операцію з визволення Донбасу від бойовиків.

У зв'язку з діями терористів і необхідністю проведення АТО виплата соціальної допомоги і пенсій у східних регіонах була ускладнена. Зокрема, раніше Мінсоцполітики повідомило, що фінансування пенсій і соціальної допомоги українським громадянам здійснюється в 27 районах і містах Донецької області.