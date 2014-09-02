Жителі звільнених населених пунктів Луганщини отримають понад 38 млн гривень соцдопомоги
Жителям звільнених від бойовиків населених пунктів Луганської області перераховано понад 38 млн грн соціальних виплат.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
«На звільнених від терористів територіях відновлено роботу органів Держказначейства у 14 районах та містах Луганської області», - зазначив він.
Читайте такожДержказначейство відновило роботу в 13 містах Луганської області«Поштовим відділенням та банкам здійснено перерахунок коштів у сумі 38,1 млн грн, які призначені для здійснення серпневих виплат малозабезпеченим сім’ям, сім’ям з дітьми, дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства у містах Лисичанськ, Рубіжне, Сєверодонецьк, а також у Біловодському, Білокуракінському, Кремінському, Харківському, Міловському, Новопсковському, Новоайдарському, Сватівському, Слов’яносербському та Старобільському районах», - додав Лисенко.