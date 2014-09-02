Жителі звільнених населених пунктів Луганщини отримають понад 38 млн гривень соцдопомоги

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«На звільнених від терористів територіях відновлено роботу органів Держказначейства у 14 районах та містах Луганської області», - зазначив він.

Читайте такожДержказначейство відновило роботу в 13 містах Луганської області«Поштовим відділенням та банкам здійснено перерахунок коштів у сумі 38,1 млн грн, які призначені для здійснення серпневих виплат малозабезпеченим сім’ям, сім’ям з дітьми, дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства у містах Лисичанськ, Рубіжне, Сєверодонецьк, а також у Біловодському, Білокуракінському, Кремінському, Харківському, Міловському, Новопсковському, Новоайдарському, Сватівському, Слов’яносербському та Старобільському районах», - додав Лисенко.