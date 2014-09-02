На фінансування пенсій у вересні направлять 23,7 млрд гривень

У вересні пенсійні виплати в Україні будуть профінансовані в обсязі 23,7 млрд грн, повідомила заступник голови правління Пенсійного фонду України Валентина Никитенко.

«Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій за вересень. Загальна потреба на виплату пенсій в цьому місяці становить 23,7 млрд грн», - повідомила Нікітенко на брифінгу у вівторок.

Вона додала, що виплати пенсій у вересні традиційно будуть здійснюватися з 4-го по 25-те число.

Нікітенко також повідомила, що в січні-серпні до Пенсійного фонду надійшло 163,3 млрд грн на фінансування пенсій, з яких 66% - власні надходження фонду, а решта - кошти, виділені з держбюджету.

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Як повідомляв УНІАН, у серпні на фінансування пенсій було спрямовано 21,8 млрд грн, у липні - 20,9 млрд грн, у червні - 20,5 млрд грн.