Пенсії за серпень в Донецькій області профінансовані на 50%, у Луганській - на 20%

Пенсійні виплати за серпень у Донецькій і Луганській областях, де проходить активна фаза антитерористичної операції, профінансовано на 49,4% і 20,1% відповідно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у вівторок повідомила заступник голови правління Пенсійного фонду України Валентина Нікітенко.

«Виплати за серпень у Донецькій області профінансовано в розмірі 1,6 млрд грн, що становить 49%, і 331 млн грн у Луганській області, що становить 20%. Тобто там, де можливо забезпечити виплату пенсій, органи Пенсійного фонду фінансують ці виплати пенсіонерам, які проживають на території цих областей», - повідомила Нікітенко.

Заступник голови правління Пенсійного фонду зазначила, що пенсіонери зможуть отримати пенсії після звільнення населених пунктів українською армією або ж можуть переоформити отримання коштів в інших містах.

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Як повідомляв УНІАН, з квітня на території Луганської та Донецької областей орудують озброєні бойовики, фінансовані Росією. З квітня в регіоні почалася антитерористична операція. Протягом липня та серпня українські силовики звільнили від терористів ряд міст у Донецькій і Луганській областях. Військові продовжують операцію із звільнення Донбасу від бойовиків.

У зв'язку з діями терористів і необхідністю проведення АТО виплата соціальних допомог і пенсій у східних регіонах була ускладнена. Зокрема, раніше Мінсоцполітики повідомило, що фінансування пенсій та соціальної допомоги українським громадянам здійснюється у 27 районах та містах Донецької області.

Раніше голова Міністерства соціальної політики Людмила Денісова порадила жителям Луганської та Донецької областей, населені пункти яких все ще захоплені проросійськими та російськими бойовиками, переоформити отримання державних соціальних допомог та пенсій в інших пунктах, де фінансування може здійснюватися.