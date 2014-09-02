Українську пенсію отримують майже 2,4 тис. кримчан

Українську пенсію отримує майже 2,4 тис. кримчан, які були змушені переселитися на материкову частину України з Автономної Республіки Крим у зв'язку з окупацією півострова Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у вівторок повідомила заступник голови правління Пенсійного фонду України Валентина Никитенко.

«На обліку в Пенсійному фонді України стоїть майже 2,4 тис. громадян, які переселилися з окупованого Криму і Севастополя та отримують пенсію в Україні», - повідомила Никитенко.

За її словами, виплата пенсій таким громадянам забезпечується вчасно і в повному обсязі.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в Пенсійному фонді повідомляли, що близько 2 тис. пенсіонерів, які покинули Крим і проживають в іншому регіоні, одержують пенсії на материковій частині України. При цьому за даними відомства, в Криму перебувало близько 800 тис. пенсіонерів.

У березні Росія анексувала АР Крим шляхом проведення нелегітимного референдуму про вихід Криму зі складу України, якому передувала військова окупація півострова.