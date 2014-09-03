У Яценюка вирішили скоротити лише 3% держслужбовців

Кабінет міністрів України, у рамках реформи державного апарату і удосконалення системи соціального захисту, має намір провести скорочення державних службовців на 3% з одночасною індексацією зарплат працюючим чиновникам на показник інфляції. Про це йдеться в оновленому Меморандумі між Україною і ключовим кредитором країни - Міжнародним валютним фондом.

«У 2015 році ми маємо намір розморозити зарплати чиновникам і індексувати їх на відсоток очікуваної інфляції, одночасно скорочуючи загальну чисельність управлінців на 3%. Водночас загальний обсяг зарплат держслужбовців становитиме 10,2% ВВП», - зазначається у Меморандумі.

При цьому розміри витрат Пенсійного фонду, як наголошується, залишаться тими самими – 15,2% ВВП. Проте політику щодо привілейованих пенсій буде змінено: зокрема, уряд має намір оподаткувати високі пенсії, не підвищувати їх і не індексувати до кінця 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у середині серпня відзначав, що державна служба України може бути скорочена мінімум удвічі, але при цьому фонд оплати праці чиновників може залишитися на нинішньому рівні.

Раніше міністр юстиції Павло Петренко анонсував рішення уряду провести скорочення держапарату на 30-50%. Міністр відзначав, що в державному апараті на даний час працюють понад 250 тисяч чиновників, проте ефективність їх роботи, порівняно з вітчизняним приватним сектором, украй низька. Крім того, Петренко відзначав, що буде проведено «повне очищення і переатестацію працівників державного апарату. У першу чергу це стосується представників судових і контрольних органів».

Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим урядом бюджетом, у 2014 році одержить 233 млрд грн доходів, при цьому витрати становитимуть 249 млрд грн. У 2014 році Пенсійний фонд направить майже 185 млрд грн на пенсії за різними категоріями, 2,8 млрд грн - на виплати військовослужбовцям, 98,6 млн грн - іноземним пенсіонерам.