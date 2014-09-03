Кабмін суттєво зменшить єдиний соцвнесок

Уряд пропонує суттєве зменшення єдиного соціального внеску.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк на засіданні Кабінету міністрів.

"Ми йдемо на суттєве зменшення єдиного соціального внеску, незважаючи на те, що, за нашими прогнозними показниками, близько 50 млрд грн соціальні фонди можуть недоотримати, якщо ми помилилися. Але ми усвідомлюємо, що якщо нічого не робити, це взагалі буде катастрофа", - сказав він.

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Яценюк висловив сподівання, що такі кроки уряду будуть сприйняті бізнесом.

Як повідомляв УНІАН, раніше Яценюк заявляв, що уряд пропонує залишити чинну ставку єдиного соціального внеску - близько 41% - щодо мінімальної зарплати. Всі доходи вище мінімальної зарплати пропонується обкладати податком за ставкою 15%.