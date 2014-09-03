Пенсії за вересень виплачуються у 21 районі та місті Донецької області

На сьогодні виплата пенсій за вересень здійснюється у 21 районі та місті Донецької області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики України, це Дзержинськ, Димитрів, Дружківка, Краматорськ, Красний Лиман, Маріуполь, Селидове, Докучаєвськ, Новоградівка, Вугледар, Артемівськ та Артемівський район, Добропілля та Добропільський район, Костянтинівка та Костянтинівський район, Красноармійськ та Красноармійський район, Слов’янськ і Слов’янський район, Олександрійський, Волноваський, Великоновоселківський, Володарський, Мар’ївський і Першотравневий райони.

Читайте такожПенсії за серпень в Донецькій області профінансовані на 50%, у Луганській - на 20%

У Луганській області фінансується виплата пенсій у 13 містах та районах. Це Лисичанськ, Рубіжне, Северодонецьк, Біловодський, Білокуративський, Кремінський, Марківський, Міловський, Новопсковський, Новоайдарський, Сватівський і Старобільський райони.

Фінансування вересневих пенсій розпочалося 2 вересня. Місячна потреба в коштах становить 23,7 млрд грн. Станом на 3 вересня вже профінансовано 1,2 млрд грн пенсійних виплат цього місяця.

Поштові відділення забезпечені коштами для здійснення пенсій включно по 4 вересня.