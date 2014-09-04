Податкові пільги для інвалідів продовжили до 2020 року

Президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення реалізації прав підприємств, установ та організацій громадських організацій інвалідів на пільгове оподаткування».

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, згідно із законом, період оподаткування за нульовою ставкою податком на додану вартість товарів та послуг, що безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів, продовжено до 1 січня 2020 року.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 14 серпня.