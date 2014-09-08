В окупованому Криму під ризиком звільнення перебувають понад 3,7 тис. осіб

В окупованому Росією Криму під ризиком звільнення перебувають понад 3,7 тис. осіб, що працюють на 82 підприємствах. Про це сьогодні на нараді в нелегітимній Раді міністрів Криму повідомив керівник регіонального Фонду страхування від безробіття Сергій Бродовський, передає "Кримінформ".

Читайте такожПутін: питання визнання світом анексованого Криму частиною Росії буде вирішуватися "довго і нудно" "В республіці Крим під ризиком вивільнення знаходяться працівники 82 підприємств. У загальній складності це 3711 осіб", - сказав Бродовський.

За його словами, зараз укладено близько 50 договорів на часткову та тимчасову зайнятість вивільнюваних працівників. Вони будуть приймати участь у прибиранні територій і роботі комунальних підприємств анексованої республіки.

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