У Венесуелі інфляція за вісім місяців досягла майже 40%

У Венесуелі інфляція з січня по серпень склала 39%.

Про це повідомляє Прайм "з посиланням на Центральний банк республіки.

У серпні ціни на товари і послуги підвищилися на 3,9%, досягнувши 63,4% за останні 12 місяців.

Центробанк не публікував дані про інфляцію з червня, хоча раніше робив це щомісяця. З'ясувалося, що в червні зростання цін досягло 4,4, а в липні - 4,1%. Найвищий з початку року рівень інфляції - з 5,7% - припав на квітень і травень.

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Напередодні публікації останніх даних про рівень інфляції місцеві ЗМІ поширили підсумки опитування громадської думки, з яких випливає, що зростання вартості життя фігурує на третьому місці в списку основних проблем венесуельців.

На першому місці значиться відсутність особистої безпеки, а на другому - дефіцит товарів першої необхідності. 33,5% респондентів назвали ситуацію в країні поганою, а 27,5% - дуже поганою.