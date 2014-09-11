Єврокомісія виділяє 22 млн євро постраждалим через конфлікт на Донбасі

Європейська комісія виділяє €22 млн, щоб допомогти населенню регіонів України, які страждають від наслідків військового конфлікту.

Про це йдеться у повідомленні Європейської комісії, передає власний кореспондент УНІАН. „Це фінансування складається з двох частин: €5млн гуманітарної допомоги та €17 млн допомоги на розвиток”, - уточнює ЄК.

У цьому зв’язку президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу заявив, що ЄС з „великою тривогою стежить за конфліктом в Україні і, зокрема, його впливу на цивільне населення”.

„Недавнє припинення вогню повинно бути підтримано і використано як можливість полегшити становище тих, хто цього потребує, а саме, жінок та діти. Саме тому Європейська комісія мобілізує €22 млн. для надання допомоги населенню, яке цього потребує та для сприяння соціально-економічного розвитку країни”, - сказав він.

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