Переселенцям з Донбасу хочуть виплачувати по 884 грн на місяць для оренди житла

Віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман пропонує уряду компенсувати оренду житла переселенцям із зони антитерористичної операції на сході країни, виплачуючи їм по 884 грн на місяць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у п'ятницю на зустрічі з іноземними інвесторами та представниками країн ЄС.

"Ми плануємо запропонувати уряду компенсувати оренду житла ... За нашими підрахунками, ми бачимо, що на одну людину сума становить 884 гривні. Цього може бути досить для оренди житла в Україні", - сказав Гройсман.

Віце-прем'єр додав, що розглядаються також варіанти будівництва цілих міст і населених пунктів для переселенців зі сходу, проте він вважає, що це не найкращий варіант.

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"На наш погляд, створення окремих поселень може підвищити депресивність і ускладнити соціальну адаптацію цих людей, тому що нам потрібна соціальна інфраструктура, людям потрібна робота, а можливість найняти житло при компенсації дає можливість знайти роботу де людина хоче, де людині комфортно", - вважає Гройсман.