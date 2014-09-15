Пенсії росіян можуть віддати на підтримку банків і нафтогазових компаній, що потрапили під санкції

"Заморожування" пенсійних накопичень росіян у 2015 році зекономить для бюджету 309 мільярдів рублів, частину з них буде спрямовано до антикризового резерву, повідомив журналістам міністр фінансів РФ Антон Силуанов, пише РИА Новости.

Уряд РФ на початку серпня ухвалив рішення продовжити до 2015 року мораторій на передачу до НПФ пенсійних накопичень росіян. Таким чином, кошти страхових внесків у повному обсязі будуть спрямовані на страхову частину майбутніх пенсій громадян. Цей захід, за оцінкою Мінпраці, заощадив би для бюджету 280 мільярдів рублів. У бюджеті 2014 року за рахунок "заморозки" пенсійних накопичень утворилася економія у 243 мільярди рублів на трансферт Пенсійному фонду Росії.

"У наступному році в результаті введення мораторію на накопичувальну складову пенсії у нас будуть зекономлені 309 мільярдів рублів, вони будуть враховані у бюджеті", - сказав Силуанов. Він додав, що з цієї суми буде виділено так званий антикризовий резерв, який буде спрямовуватися на підтримку ключових компаній фінансового і нафтогазового сектору при необхідності.

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"Ми маємо намір в рамках того резерву, який у нас був у цьому році (243 мільярди рублів - ред.), залишок його плюс невиконані в поточному році бюджетні асигнування спрямувати до так званого антикризового резерву поточного року, який, ми плануємо, для цього треба внести зміни до бюджетого законодавства, може перейти на наступний рік", - повідомив Силуанов.

Він пояснив, що йдеться про суму не менше 100 мільярдів рублів. "І ці 100 мільярдів рублів доповнять резерв наступного року, за рахунок якого ми можемо допомагати нашим компаніям. Це може бути зроблено як у цьому році, так і в наступному. Але плануємо створити серйозний резерв у наступному році", - сказав міністр.