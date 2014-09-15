Ставку єдиного соцвнеску хочуть знизити до 15%, але не для всіх

Уряд пропонує знизити ставку єдиного соціального внеску до 15% на суму зарплати, що перевищує дві мінімальні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр фінансів Олександр Шлапак на засідання уряду.

"Система буде виглядати таким чином: 41% буде платитися з двох мінімальних заробітних плат, тобто той, хто буде отримувати до двох мінімальних заробітних плат, роботодавець того заплатить 41%... Значна частина, які сьогодні оформлені з мінімальними зарплатами, отримують додаткові кошти в конвертах. Ми пропонуємо вийти з тіні, і тоді з перевищення ви заплатите 15%", - сказав він.

"Це буде один з найбільш ліберальних режимів у Європі", - додав Шлапак.

За словами міністра, одночасно планується посилити правила оформлення трудових відносин.

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