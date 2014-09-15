Субсидії на оплату житлово-комунальних послуг обіцяють 1,6 млн сімей

Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг в опалювальному сезоні 2014-2015 років можуть одержати 1,6 млн. сімей, тоді як у минулому сезоні їх одержали 1,3 млн. сімей.

Про це мовиться в прес-релізі Міністерства соціальної політики, розданому на засіданні Національної трибічної соціально-економічної ради.

"В опалювальний період 2013-2014 років субсидії на оплату житлово-комунальних послуг одержали близько 1,3 млн. сімей. Після підвищення цін і тарифів на природний газ і теплову енергію очікується, що їх кількість в опалювальний період 2014-2015 років становитиме близько 1,6 млн. сімей", - йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що ці субсидії призначаються на півроку на основі середньомісячного загального доходу осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні. Для призначення субсидій громадянин повинен подати до органу праці і соціального захисту населення заяву, декларацію про доходи і майновий стан, а також довідки про доходи зареєстрованих у житловому приміщенні осіб.

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Як повідомляв УНІАН, на початку квітня Кабінет міністрів України затвердив порядок призначення і надання населенню компенсацій в умовах збільшення тарифів на комунальні послуги. Розмір компенсацій визначатиметься як різниця між рахунком на комунальну послугу до підвищення тарифу і після підвищення. Водночас, у разі неповної оплати комунальних послуг громадяни втрачатимуть право на субсидії.

Підвищення тарифів на ЖКП було однією з вимог Міжнародного валютного фонду для відновлення кредитування України за програмою stand-by. Тому після повалення режиму екс-президента України Віктора Януковича новий уряд на чолі з Арсенієм Яценюком ухвалив рішення про підвищення тарифів на житлокомунпослуги для населення до економічно обґрунтованого рівня.