Безробіття в Україні залишається на рівні 1,6%

Рівень безробіття в Україні в серпні залишився таким самим, як у липні, й становив 1,6% до загальної кількості працездатного населення, повідомила Державна служба статистики України.

В абсолютних цифрах кількість безробітних у серпні становила 426,1 тис. чоловік, із них допомогу з безробіття одержують 333,3 тис. чоловік. Обсяг допомоги в серпні в середньому становив 1 185 грн, що на 16 грн менше липневого показника.

Як повідомляв УНІАН, рівень безробіття в Україні в липні знизився порівняно з червнем до 1,6%, при цьому в абсолютному вираженні кількість безробітних скоротилася на 4 тис. чоловік – до 433,5 тис.

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За методологією Міжнародної організації праці, рівень безробіття в Україні в 1-му кварталі цього року становив 8,8% від загальної кількості економічно активного населення, тоді як за підсумками першого кварталу 2013 року цей показник становив 8,1%. У першому півріччі 2013 року рівень безробіття за методологією МОП становив 7,5%.