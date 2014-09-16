В Україні можуть створити єдиний Фонд соцстрахування з 2015 року

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді об'єднати фонди соціального страхування в єдину структуру, а також посилити правила оформлення трудових відносин.

Відповідний законопроект №5080 про реформування обов'язкового державного соціального страхування та легалізацію фонду оплати праці опубліковано на сайті парламенту.

"Прийняття зазначеного законопроекту зумовлено необхідністю реалізації заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів, недопущення втрат бюджету та створення умов для зниження навантаження на фонд оплати праці", - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Зокрема, згідно з документом, уряд пропонує з 1 січня 2015 року об'єднати Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань і Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та створити єдину структуру - Фонд соціального страхування України, утримання якого здійснюватиметься за рахунок коштів, що надійшли від єдиного внеску, а не за рахунок держбюджету. Кабмін вважає, що це підвищить ефективність управління в сфері зайнятості та соцстрахування, скоротить й оптимізує витрати на управління та спростить обслуговування застрахованих осіб і роботодавців.

Також законопроект передбачає запровадження знижувального коефіцієнта 0,4 до ставки єдиного соцвнеску (ЄСВ), якщо база його нарахування перевищує двократний розмір мінімальної заробітної плати. Якщо база нарахування нижча, тоді єдиний соцвнесок розраховується як добуток двократного розміру мінімальної заробітної плати на діючу ставку єдиного внеску.

Кабмін також ініціює перегляд законодавства про оплату праці, адміністративного та кримінального законодавства, щоб з'явилися механізми сприяти легалізації заробітної плати та зайнятості.

Зокрема, уряд пропонує в обов'язковому порядку укладати трудовий договір з працівником при його влаштуванні на роботу.

«Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору в письмовій формі та повідомлення Державної фіскальної службі про прийом працівника на роботу», - йдеться в пояснювальній записці.

При цьому в разі виявлення оформлення трудових відносин без укладення трудового договору, а також роботи на умовах неповного робочого часу при фактичному виконанні роботи за повний робочий день, працівникові виплачується зарплата не нижче середньої за встановлений період роботи.

Також уряд у законопроекті передбачив фінансові санкції для роботодавців у вигляді штрафу в розмірі від 1 до 30 мінімальних заробітних плат (від 1218 грн до 36,5 тис. грн) за допуск працівника без трудового договору. Крім того, передбачено штрафи за звільнення працівника з особистих мотивів.

Крім того, Кабмін пропонує збільшити в 1,3-2 рази розміри штрафів за порушення порядку нарахування ЄСВ, порушення при поданні звітності з ЄСВ, подачу недостовірних відомостей, несплату або несвоєчасну сплату єдиного внеску.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня уряд запропонував Верховній Раді проголосувати пакет економічних реформ, який включає зміни до податкового і бюджетного законодавства.

Раніше міністр фінансів Олександр Шлапак заявив, що Кабмін ініціює зниження ставки єдиного соціального внеску до 15% на суму зарплати, що перевищує дві мінімальні.