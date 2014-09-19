Порошенко підписав закон про соцзахист нагороджених орденом Героїв Небесної Сотні

Як повідомляє прес-служба глави держави, законом регулюється питання виплати пенсій, надання пільг та соціальних гарантій нагородженим цим орденом.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня Верховна Рада ухвалила закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту осіб, які нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні", внесений президентом.

Законом визначено з дня, наступного за днем опублікування закону, віднести до категорії осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною осіб, нагороджених орденом Героїв Небесної Сотні, та поширити на них всі пільги, що передбачені для цієї категорії осіб.

Також особам, нагородженим орденом Героїв Небесної Сотні, та членам їх сімей встановлювати пенсії за особливі заслуги перед Україною.

Читайте такожНацбанк зобов'язав банки відкривати окремі рахунки для зарплат, пенсій і стипендійВідповідно до закону, нагородженим орденом надаються такі пільги: звільнення передбачених цією статтею осіб і членів їх сімей, які проживають разом з ними, від квартирної плати, незалежно від форми власності житлового фонду, від оплати комунальних послуг (водопостачання, каналізація, газ, електроенергія, гаряче водопостачання, центральне опалення, а в будинках, що не мають центрального опалення, - надання палива, придбаного у межах норм, установлених для продажу населенню, та інші види комунальних послуг), від оплати скрапленого балонного газу для побутових потреб, від плати за користування домашнім телефоном і позавідомчою охоронною сигналізацією житла, незалежно від виду житлового фонду.

Зазначені пільги зберігаються за дружиною (чоловіком), батьками померлих осіб, нагороджених орденом Героїв Небесної Сотні.

Також законом передбачено безплатне поховання з військовими почестями померлої (загиблої) особи, нагородженої орденом Героїв Небесної Сотні.

Читайте такожПорошенко роздав нагороди ще 113 бійцям АТОУ пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що реалізація закону потребуватиме видатків державного бюджету на надання відповідним особам пільг та гарантій (виплата щорічної грошової допомоги, пільговий проїзд, пенсійні виплати, забезпечення паливом, ліками, санаторно-курортним лікуванням, знижка за житлово-комунальні послуги), за попередніми підрахунками Міністерства фінансів, близько 25 тис. грн на одну особу на рік.