Кабмін розширив перелік суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики України, про це поінформувала міністр соціальної політики Людмила Денісова.

За словами міністра, чинний Порядок був затверджений 2011 року. Однак сьогодні документ потребує вдосконалення, з урахуванням сучасних суспільно-політичних викликів та необхідності ліквідації можливих наслідків збройної агресії.

Як наголосила Денісова, відтепер у Порядку визначено термін „трудова повинність”, який означає, що громадяни залучатимуться до примусового виконання робіт оборонного характеру, а також до ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру у період мобілізації та воєнного часу без обов’язкової згоди.

Читайте такожМіноборони не виключає четвертого етапу мобілізації

Міністр зазначила, що також уточнено категорії осіб, які можуть залучатися для виконання таких робіт, шляхом охоплення тих громадян, які забезпечують себе роботою самостійно.

Крім того, до переліку суспільно корисних робіт, що виконуються в умовах воєнного часу, додано види, які спрямовані на забезпечення обороноздатності держави (зокрема, ремонтно-відновлювальні роботи, що проводяться на державних кордонах, аеродромах, фортифікаційних спорудах). Також охоплено інші роботи, пов’язані з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, що виникли в період дії воєнного стану (розбір завалів, доріг тощо, а також виконання робіт, пов’язаних із забезпеченням потреб Збройних сил та інших військових формувань).

Читайте такожМіноборони обіцяє звільнити небоєздатних військовослужбовців

У прес-службі Мінсоцполітики нагадали, що до суспільно корисних робіт залучаються працездатні особи, у тому числі особи, що не підлягають призову на військову службу, які за віком і станом здоров’я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану (крім працездатних осіб, що залучені до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і заброньовані за підприємствами на період мобілізації та воєнного часу з метою виконання робіт, що мають оборонний характер), а саме:

- безробітні та інші незайняті особи;

- працівники функціонуючих в умовах воєнного стану підприємств, що не залучені до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) та не зараховані до складу позаштатних (невоєнізованих) формувань цивільного захисту, — у порядку переведення таких працівників у кількості, що не призведе до повної зупинки виробництва;

- особи, зайняті в особистому селянському господарстві;

- студенти вищих, учні та слухачі професійно-технічних навчальних закладів;

- особи, які забезпечують себе роботою самостійно.

З кожною із зазначених категорій осіб укладається строковий трудовий договір.