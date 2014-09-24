Майже 4 тис. українських сімей вже звернувся за компенсацією з оплати компослуг

За компенсацією по оплаті комунальних послуг звернулося майже 4 тис. сімей, однак ця кількість значно збільшиться з початком опалювального сезону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в середу повідомила міністр соціальної політики Людмила Денисова.

"Вже звернулося до нас близько 4 тис. сімей та 2,3 тис. сімей отримає таку компенсацію. Ми розуміємо, що кількість звернення, коли почнеться опалювальний сезон, значно збільшиться", - зазначила Денисова.

За її словами, в цьому сезоні таку компенсацію може отримати близько 3,5 млн сімей. Крім того, близько 1,6 млн сімей може отримати житлові субсидії. Таким чином, за словами міністра, уряд готовий надати 5 млн сімей державну допомогу після підвищення цін і тарифів на газ і тепло.

"Урядом передбачено на виплати компенсацій і житлово-комунальними субсидіями близько 9 млрд грн. І ми будемо ці виплати фінансувати", - сказала Денисова.

Також міністр нагадала, що з 1 жовтня змінюється порядок призначення житлових субсидій. Зокрема, вводяться нові терміни: соціальна норма житла та соціальні нормативи користування ЖКП, на які держава буде надавати пільги, субсидії і компенсації.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня Кабінет міністрів України затвердив порядок призначення та надання населенню компенсацій в умовах зростання тарифів на комунальні послуги. Розмір компенсацій буде визначатися як різниця між рахунком на комунальну послугу до підвищення тарифу і після підвищення. У той же час, при неповній оплаті комунальних послуг громадяни будуть втрачати право на субсидії.

Підвищення тарифів на ЖКП було однією з вимог Міжнародного валютного фонду для відновлення кредитування України за програмою stand-by. Тому після повалення режиму екс-президента України Віктора Януковича, новий уряд на чолі з Арсенієм Яценюком прийняло рішення про підвищення тарифів на житлокомпослуги для населення до економічно обґрунтованого рівня.