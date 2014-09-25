ООН закликала міжнародне співтовариство надати допомогу у відбудові Донбасу

Спеціальний доповідач ООН з питань прав людини внутрішньо переміщених осіб Чалока Беяни закликає міжнародне співтовариство долучитися до відновлення життєдіяльності Донбасу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Я закликаю міжнародну спільноту долучитися до відновлення життєдіяльності в цих регіонах (Донбасу - УНІАН), надати негайну і довгострокову підтримку проектам капітальної реконструкції, відновлення водо- та електропостачання та інших послуг», - заявив він.

Читайте такожОціночна місія по відновленню Донбасу приїде в Україну до кінця вересня Крім того, Беяни звернувся до уряду України із закликом «негайно прийняти закон про тимчасових внутрішньо переміщених осіб».

«Заплановане прийняття на 14 жовтня не повинно далі відкладатися і під час перехідного періоду необхідно прийняти нормативні заходи», - додав доповідач ООН.

«Волонтери докладають героїчних зусиль по всій країні, однак їх можливості і ресурси вичерпуються, що вимагає втручання уряду, і ми вважаємо, що державна допомога повинна почати швидко надходити для внутрішньо переміщених осіб, тому що вони залежать від постійного доступу до своїх пенсій і соцвиплат», - зауважив він.