На територіях, захоплених «ЛНР», пенсійна заборгованість досягла 2,7 млрд гривень

На території, контрольованій так званою «ЛНР», склалася критична ситуація з виплатами пенсій. Доставити кошти туди неможливо, філії «Укрпошти» захоплені бойовиками й не працюють, усі кошти, раніше спрямовані на соціальні виплати, викрадені, повідомляє голова Луганської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ОДА, за словами Москаля, «банківська система паралізована, банкомати не працюють. Заборгованість по пенсіях на території ЛНР складає 2,7 мільярда гривень. Так званий місцевий уряд ніяких зарплат і пенсій не виплачує, тому пенсіонери, а також ті, хто має право на оформлення пенсії, через гуманітарні коридори в масовому порядку переїжджають на контрольовану українським урядом територію для переоформлення пенсій. Найбільше навантаження йде на пенсійні фонди Сєвєродонецька, Лисичанська та Рубіжного, куди щодня звертається від однієї до двох тисяч людей».

Читайте такожМоскаль пообіцяв Луганщині світло та газ і чіткий кордон із "ЛНР" (відео)

Обласний пенсійний фонд на контрольованій Україною території поки не створено, колишнього його керівника знайшли в Харкові, він однією особою представляв весь Пенсфонд Луганської області.

Москаль звернувся до голови Пенсійного фонду України з проханням терміново створити управління Пенсійного фонду в Луганській області з дислокацією в Сєверодонецьку, укомплектувати його працівниками, а також створити окремий підрозділ, який би займався прийомом і обслуговуванням громадян України, що прибувають із зони, контрольованої «ЛНР».