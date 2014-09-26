Борги із зарплати в Україні зросли на 24%

Заборгованість з виплати заробітної плати в Україні у серпні зросла на 24% - до 1,42 млрд грн, при цьому показник середньої зарплати штатного працівника в країні у серпні зріс на 6% - до 3 370 грн, повідомила Державна служба статистики України.

Традиційно найбільший обсяг заборгованості із зарплати – в промисловості - 738 млн грн. У регіональному розрізі максимальні обсяги заборгованості із зарплати зафіксовані в Донецькій області - 310,5 млн грн, Луганській області – 243 млн грн, Харківській області – 129 млн грн і Київській області – 126 млн. грн.

Читайте такожНа територіях, захоплених «ЛНР», пенсійна заборгованість досягла 2,7 млрд гривеньПредставляючи показники середньої зарплати, Держстат зазначає, що найбільший показник зарплати зафіксований у сфері авіатранспорту – 13,3 тис. грн, найменші – у сфері поштової і кур'єрської служби – 1,8 тис. грн і надання соціальної допомоги – 2,3 тис. грн. Зарплати вище середнього рівня зафіксовані також у фінансовій сфері – у середньому 6,8 тис. грн, у науковій сфері – 5,032 тис. грн, у сфері промисловості – 3,8 тис. грн, соціального страхування – 3,7 тис. грн. Зарплати працівників бюджетної сфери, включаючи лікарів і вчителів, виявилися традиційно нижче середнього рівня – 2,3 тис. грн і 2,5 тис. грн., відповідно.

Як повідомляв УНІАН, Пенсійний фонд затвердив середній показник заробітної плати в липні у сумі 3,2 тис. грн. При цьому заборгованість із заробітної плати у липні становила 1,08 млрд грн.