62 млн гривень використано на Вінниччині для проведення літньої оздоровчої кампанії

Незважаючи на складну ситуацію, що склалася в державі, керівництво Вінницької обласної державної адміністрації доклало максимум зусиль, аби забезпечити належний рівень проведення оздоровчої кампанії у 2014 році.

За літній період у Вінницькій області оздоровлено 93 330 дітей, що складає 54,2% від загальної кількості дітей шкільного віку, з них 88 445 дітей пільгових категорій: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, талановиті та обдаровані діти тощо.

Голова обласної державної адміністрації Анатолій Олійник зазначив: «Зважаючи на необхідність пильної уваги органів влади до надання оздоровчих, соціальних, освітянських та інших послуг дітям-переселенцям зі Сходу України, АР Крим та м. Севастополя, з обласного бюджету було виділено додаткові кошти у сумі майже 100 тис. грн для оздоровлення дітей із Донецької та Луганської областей».

Вінниччина зайняла 5 місце серед усіх областей України за результатами забезпечення відпочинком дітей пільгових категорій.