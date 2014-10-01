Уряд виділив майже 9 мільярдів на пільги і компенсації українцям

Кабінет міністрів України виділив 8,8 млрд грн на оплату пільг і компенсацій громадянам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду.

"Я просив би українців звернутися у відділи соціального забезпечення для отримання пільг та компенсацій і для оформлення субсидій. Загальний обсяг в бюджеті, який ми виділили, - 8,8 млрд грн. 3,8 млрд вже використали, 5 млрд до кінця поточного року", - сказав прем'єр.

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