Понад 225 тисяч пенсіонерів Донеччини через бойовиків не змогли отримати 3 млрд гривень пенсій

Більше 225 тисяч пенсіонерів у Донецькій області не змогли одержати 3 млрд грн пенсійних виплат через дії проросійських терористів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив спікер Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, ці кошти залишаються на рахунках Пенсійного фонду України.

Читайте такожНа територіях, захоплених «ЛНР», пенсійна заборгованість досягла 2,7 млрд гривеньЯк повідомляв УНІАН, за даними Міністерства соціальної політики, виплата пенсій за жовтень фінансується 33 районам і містам Донецької і Луганської областей.

Зокрема, в Донецькій області виплата пенсій за жовтень фінансується 20 районам і містам.