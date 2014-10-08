Україна відновлює фінансування звільненого від бойовиків міста Щастя

Державне казначейство України почало переказувати гроші у раніше фінансово заблоковані установи Луганщини.

Це стало можливим завдяки вчорашній постанові Верховної Ради про перепідпорядкування населених пунктів, повідомляє офіційний сайт голови Луганської ОДА Геннадія Москаля.

Згідно з опублікованою інформацією, сьогодні після зустрічі Геннадія Москаля з міністром фінансів Олександром Шлапаком та головою Держказначейства Тетяною Слюз було розблоковано держказначейство Жовтневого району Луганська, яке обслуговувало місто Щастя. Після цього Щастя отримало 1,52 млн гривень.

Як повідомляється, ці гроші передбачені зокрема для фінансування дитсадків, інтернату для сиріт (програми на зарплату, медикаменти, харчування, комунальні платежі, оздоровлення дітей тощо). Крім того, кошти отримали ряд інших освітніх установ. Гроші вже перераховані на рахунки.

Подальше фінансування залежатиме не від ОДА, а від заявок до Держказначейства від установ, що фінансуються з Держбюджету. Керівники органів місцевого самоврядування мають подавати заявки на виплати, передбачені з Держбюджету, до Новоайдарського та Попаснянського управлінь Держказначейства, йдеться на сайті голови Луганської ОДА.

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Нагадаємо, що, згідно з постановою Верховної Ради України, до управління Держказначейства в Новоайдарському районі прикріплені: Кримська сільрада Слов’яносербського району (зокрема села Кримське, Причепилівка, Сокільники); Трьохізбенська сільрада Слов’яносербського району (зокрема Трьохізбенка, Кряківка, Оріхово-Донецьке), а також села Лобачеве Жовтневської сільради та Лопаскине, що входить до Слов’яносербської селищної ради.

До управління Держказначейства у Попаснянському районі прикріплені: Чернуховська селищна рада Перевальського району (зокрема Чорнухине, Круглик, Міус), Гірська міськрада (зокрема місто Гірське); Золотівська міськрада (зокрема місто Золоте), Нижневенська селищна рада (зокрема смт Нижнє), Тошковська селищна рада Первомайського району (зокрема смт Тошковка), Новотошковська селищна рада Кіровської міськради (зокрема смт Новотошковське).