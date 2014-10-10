Кабмін має намір відмовитися від регулювання цін на соціальні продукти

Це може не торкнутися тільки молока, пшеничного і житнього хліба. Експерти сумніваються в доцільності лібералізації цін під час кризи, оскільки в такій ситуації у підтримці найбільше потребують саме малозабезпечені верстви населення. Виробники та роздрібні мережі поки що не можуть визначитися, кому з них це піде на користь.

У розпорядженні А' опинився пакет дерегуляційних реформ, підготовлених міністерством економічного розвитку і торгівлі. Реалізація документа дозволить підвищити позиції України в рейтингу Doing Business. Зокрема, уряд пропонує скасувати державне регулювання вартості соціально значимих продуктів харчування, а також зняти обмеження на оптові та роздрібні ціни на них.

Читайте такожУкраїна оприлюднила список російських товарів, які можуть потрапити під санкціїТаким чином, держава має намір відмовитися від впливу на ціноутворення для ряду продуктів харчування, чим займалася з 2000 року. Обмеження можуть бути зняті на оптову вартість борошна, хліба, макаронних виробів, круп, цукру, яловичини, свинини і м'яса птиці, ковбасних виробів, молока і молочних продуктів, вершкового та олії, яєць, цукру, картоплі, солі. Зараз така надбавки обмежена 15%, тобто, продаючи зазначену продукцію оптом, виробник не може збільшувати ціну понад цього показника.

Ціна м'яса, реалізованого з держрезерву, також може стати ринковою. Зараз торгова націнка не перевищує 10% від конкурсної ціни. Уряд також має намір відмовитися від максимальних рівнів рентабельності для виробників пшеничного борошна всіх сортів, хліба вагою більш як 500 грамів без додавання цукру, жиру, інших наповнювачів, а також хліба і хлібобулочних виробів для діабетиків. Крім того, у МЕРТ пропонують більше не моніторити ціни на борошно вищого ґатунку, макаронні вироби, гречану крупу і рис. Регулювати ціни Кабмін збирається тільки на незбиране молоко, пшеничний і житній хліб. Автори ініціативи впевнені, що метод регулювання цін не виправдав себе - діюча система не стримує зростання цін і навіть є фактором прискорення такого зростання.