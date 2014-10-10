Середня пенсія в Україні з початку року зросла на 200 гривень

Середня пенсія в Україні на сьогодні становить 1670 грн, що на 200 грн більше, ніж на початку поточного року, повідомляє прес-служба Пенсійного фонду.

«За оперативними даними, середній розмір пенсій цього року зріс з 1470 грн станом на 1 січня до 1670 грн станом на 1 жовтня», - йдеться в повідомленні.

Також, згідно з повідомленням, Пенсійний фонд за 9 місяців 2014 року призначив пенсії 412 тис. громадян, зокрема 11,3 тис. осіб, звільнених з військової служби. За даними відомства, Пенсійний фонд провів перерахунки виплат 417 тис. пенсіонерів, які працюють.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Мінсоцполітики, жовтневі пенсії в Україні профінансовано в обсязі 7,7 млрд грн, що становить 30% від місячної потреби. Виплати пенсій традиційно здійснюються з 4-го по 25-е число.