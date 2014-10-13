Дефіцит пенсійного фонду зменшили на 1 млрд гривень

Як наголошується у постанові уряду №516, зменшено показник бюджетного фінансування як джерела доходу бюджету Пенсійного фонду - до 64,6 з 65,7 млрд грн.

Водночас, згідно з постановою уряду, збільшена стаття власних доходів ПФУ - на 2 млрд грн до 169 млрд грн, і стаття загальних доходів - на 910 млн грн - до 233,91 млрд грн.

Показник загальних витрат зменшено незначно - до 248,9 млрд грн від 249 млрд грн.

Читайте такожСередня пенсія в Україні з початку року зросла на 200 гривень

Як повідомляв УНІАН, середня пенсія в Україні на сьогоднішній день становить 1670 грн, що на 200 грн більше, ніж на початку поточного року. За 9 місяців року ПФУ призначив пенсії 412 тис. громадян, у тому числі 11,3 тис. осіб, звільненим з військової служби. За даними відомства, Пенсійний фонд провів перерахунки виплат 417 тис. пенсіонерів, які працюють.

За даними Мінсоцполітики, жовтневі пенсії в Україні профінансовані на третину. Виплати пенсій здійснюються від 4-го до 25-го числа.

Раніше повідомлялося, що на територіях, захоплених «ЛНР», заборгованість за пенсіями досягла 2,7 млрд гривень.