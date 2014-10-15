У Мінагропроді не чули про бажання Яценюка скасувати регулювання цін на продукти

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив журналістам голова Мінагропроду Ігор Швайка.

«Я не бачив такої інформації. Але Мінагропрод має безпосереднє відношення до формування цін на соціально значущі продукти. Це повинно було б проходити через наш департамент продовольства», - сказав міністр.

Раніше у ЗМІ із посиланням на джерела в уряді з'явилася інформація про те, що Кабмін має намір скасувати державне регулювання вартості соціально значимих продуктів харчування. Голова Мінагропроду вважає, що такі публікації пов'язані у першу чергу із передвиборчою кампанією.

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Причому Швайка зазначив, що такі ініціативи, можливо, розробляються в інших органах виконавчої влади.

«Можливо, якісь ініціативи у будь-яких органах виконавчої влади зріють, але на сьогоднішній день міністерство їх не розглядає», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, до переліку об'єктів державного цінового регулювання на 2014-2015 роки входять м'яка пшениця, кукурудза, буряковий цукор-пісок, сухе молоко, жито, ячмінь, пшеничне і житнє борошно, гречка і вершкове масло.

Раніше УНІАН повідомляв, що Кабмін має намір відмовитися від регулювання цін на соціальні продукти.