Охорона здоров'я може бути недофінансована майже на 40% - МОЗ

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в.о. міністра охорони здоров'я України Василь Лазоришинець сьогодні на колегії МОЗ.

За його словами, проектом державного бюджету України на 2015 рік передбачається виконання плану дій щодо бюджетної децентралізації.

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«В охороні здоров'я зазначений проект передбачає перерозподіл функцій між державним і місцевими бюджетами, у тому числі розширення видаткових повноважень місцевих органів влади у частині передачі на фінансування з місцевих бюджетів спеціальних медико-санітарних частин МОЗ України та лабораторних центрів Держсанепідслужби, а також впровадження нової моделі фінансового забезпечення місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин. Місцевим бюджетам на функціонування установ охорони здоров'я передбачене фінансування в обсязі 44,4 млрд грн, що лише на 2,9% більше від нинішніх витрат і майже на 40% менше від потреби, яка на 2015 рік становить 73,7 млрд грн», - зазначив Лазоришинець.

Водноча він наголосив, що цих коштів критично мало для галузі, яка вже багато років живе в умовах постійного недофінансування.

«Усвідомлюючи важкий стан економіки, я все-таки на рівні керівництва держави буду домагатися збільшення фінансування на 2015 рік. Однак свої права ми можемо відкрито відстоювати у випадку, якщо зі свого боку подолаємо безвідповідальність і непрофесіоналізм деяких управлінців у нашій галузі. Мова йде і про неякісне освоєння вже виділених коштів, і про недостатній контроль за залишками, і про неефективне використання дорогого обладнання, яке простоює. Це виключно наша з вами відповідальність», - зазначив Лазоришинець.

Раніше у МОЗ заявляли, що фармкомпанії продовжують перешкоджати держзакупівлям.