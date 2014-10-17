АП: близько половини українців працюють нелегально
14:13, 17 жовтня 2014Соцполітика
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В Україні, за оцінками експертів, близько половини працездатного населення працює нелегально.
В АП заявили, що легально працюють максимум 17 із 27 млн людей / Фото УНІАН
Про це заявив на прес-конференції керівник головного департаменту з питань гуманітарної політики Адміністрації Президента України Юрій Рубан.
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«Якщо сказати вам по правді, із 27 млн осіб працездатного віку у нас взагалі у легальному секторі економіки десь 17 млн, максимум», - сказав Рубан.
Водночас директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. Птухи Національної академії наук Елла Лібанова повідомила, що за статистикою її відомства в Україні легально працює 13 млн громадян.
Як повідомляв УНІАН, за даними Фіскальної служби, в Україні близько 70-80% підприємців виплачують зарплату своїм працівникам у конвертах.
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