АП: близько половини українців працюють нелегально

Про це заявив на прес-конференції керівник головного департаменту з питань гуманітарної політики Адміністрації Президента України Юрій Рубан.

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«Якщо сказати вам по правді, із 27 млн осіб працездатного віку у нас взагалі у легальному секторі економіки десь 17 млн, максимум», - сказав Рубан.

Водночас директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. Птухи Національної академії наук Елла Лібанова повідомила, що за статистикою її відомства в Україні легально працює 13 млн громадян.

Як повідомляв УНІАН, за даними Фіскальної служби, в Україні близько 70-80% підприємців виплачують зарплату своїм працівникам у конвертах.