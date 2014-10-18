У Луганському університеті ім. Шевченка почали давати зарплати і стипендії

16:56, 18 жовтня 2014
Соцполітика
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Луганський національний університет ім. Т. Шевченка заявляє про переказ коштів на свої рахунки Державною казначейською службою для виплати зарплат і стипендій.

Луганский ВУЗ получил деньги на выплаты стипендий и зарплат /фото УНИАН

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ВНЗ з посиланням на ректора Віталія Курило. "Почали виплачувати зарплату, а студентам - стипендію. Це зміцнить дух викладачів і студентів", - зазначив ректор.

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Державна казначейська служба в Луганській області перерахувала ВНЗ кошти на виплати.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня ВНЗ заявив про домовленості з Міністерством освіти і науки та Міністерством фінансів про відновлення фінансування в повному обсязі.

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