У Луганському університеті ім. Шевченка почали давати зарплати і стипендії

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ВНЗ з посиланням на ректора Віталія Курило. "Почали виплачувати зарплату, а студентам - стипендію. Це зміцнить дух викладачів і студентів", - зазначив ректор.

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Державна казначейська служба в Луганській області перерахувала ВНЗ кошти на виплати.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня ВНЗ заявив про домовленості з Міністерством освіти і науки та Міністерством фінансів про відновлення фінансування в повному обсязі.