Держказначейство: ВНЗ на окупованих територіях не отримують жодних виплат

Державна казначейська служба України спростувала інформацію про фінансування навчальних установ на територіях, підконтрольних самопроголошеним «ЛНР» і ДНР», повідомляє прес-служба відомства.

«Державна казначейська служба України повідомляє, що жодних виплат навчальним установам, які розташовані на території «ДНР» і «ЛНР», зокрема Луганській державній академії культури і Луганському національному аграрному університету, не здійснює», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, голова Луганської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль 20 жовтня звернувся до міністра агропромислового комплексу Ігоря Швайки і міністра культури Євгена Ніщука з проханням терміново створити групи в міністерствах для переоформлення юридичних адрес і переведення Луганського національного аграрного університету, а також Луганської державної академії культури і мистецтв, які фінансуються з державного бюджету України, хоча розташовані в окупованому Луганську, на контрольовану українським урядом територію.

Москаль також звернувся до голови Державної казначейської служби України Тетяни Слюз з проханням негайно припинити державне фінансування вузів до їх перереєстрації і переїзду на контрольовану Україною територію.