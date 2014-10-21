Лукашенко повернув в Білорусь поняття радянських часів - "дармоїдство"

10:05, 21 жовтня 2014
Соцполітика
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"До 1 січня вжити заходів, щоб всі працювали, змусити всіх працювати!" - розпорядився Лукашенко.

Лукашенко возвращает в Беларуси понятие

Президент Білорусі Олександр Лукашенко має намір повернути в країні поняття "дармоїдство". Про це він заявив 20 жовтня на нараді з питань зайнятості та міграції, передає БЕЛТА.

Щодо громадян, які не працюють і в колишні часи називалися дармоїдами, МВС ініціювало ввести в Кодекс про адміністративні правопорушення норму, яка дозволить притягати їх до відповідальності, в тому числі і до примусового працевлаштування.

Читайте такожЛукашенко розповів про туалетний папір в російській ковбасі, попутно похваливши своюОлександр Лукашенко підтримав цю пропозицію. "Хочете повернути поняття "дармоїдство" - повертайте. Це буде зрозуміліше для народу, - сказав він. - Не треба нічого доброго, що було в радянські часи зроблено, відкидати, в тому числі і термінологію".

"Будь-якими способами, які ми знаємо і вміємо робити, треба змусити цих людей працювати, - підкреслив Президент. - До 1 січня вжити заходів, щоб всі працювали, змусити всіх працювати!"

Президент зазначив, що підтримує всі озвучені в цьому плані пропозиції уряду.

Читайте такожЛукашенко: В Україні немає фашистів, а у війні винні Путін і Янукович"Приймайте до 1 січня всі рішення, доводьте до суспільства, а з 1 січня вони повинні на практиці реалізовуватися", - сказав Олександр Лукашенко, поклавши на Адміністрацію Президента контроль за виконанням доручення. При цьому глава держави додав, що на ці заходи не повинні витрачатися бюджетні кошти.

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