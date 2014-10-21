Києву не вистачає робочих рук

За інформацією Київського міського центру зайнятості, в столиці існує стійкий попит на робітників з інструментом. На одного працівника – дві вакансії. Виробничі підприємства, потребують кваліфікованих токарів, слюсарів, фрезерувальників та інших робітників на верстатах. Деякі роботодавці готові платити таким робітникам не тільки зарплату в розмірі від 3-5 тис. грн., але надавати спецодяг та навіть службове житло.

Проблема нестачі робітничих кадрів має декілька причин. У першому випадку – рівень зарплати по окремим вакансіям не приваблюють безробітних. Ці вакансії, в-основному, заміщуються приїжджими, які змушені значну частину зарплати віддавати за оренду житла, проїзд, тому інтерес до таких вакансій невеликий.

У другому випадку – підприємства готові платити пристойну зарплату, але знайти відповідного працівника з кваліфікацією, яка відповідає умовам виробництва та якості продукції, доволі складно. Ринок праці не поповнюються свіжими кадрами. Молодь надає перевагу роботі клерками в офісі, менеджерами в сфері торгівлі та послуг, ніж роботі на верстатах.

Залишаються не укомплектованими вакансії найпростіших професій. Київ відчуває постійний попит на двірників, комірників, вантажників, прибиральників, робочих будівельних спеціальностей. На кожного з таких претендентів – три вакансії.

Постійний попит на працівників спостерігається в сфері торгівлі та послуг. Продавці, касири, консультанті з продажів, лікарі, медичні сестри, вихователі, водії різних категорій мають великий вибір місця роботи. Кожному з них в центрах зайнятості Києва запропонують як мінімум дві вакансії.

Баланс між попитом та пропозицією існує в сфері експлуатації та обслуговування машин, устаткування, механізмів. Кожному претенденту в цієї галузі пропонується одна вакансія.