Фонди, що інвестують в Росію, за тиждень вивели $139 млн

Фонди, які інвестують в російський ринок, за тиждень, що завершився 22 жовтня, показали відтік коштів в обсязі $139 млн, пише "Сбербанк КІБ" з посиланням на дані Emerging Portfolio Fund Research.

Тижнем раніше відтік склав $62 млн. Інвестори виводять кошти з російських активів третій тиждень поспіль, повідомляє Прайм.

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Динаміка країнових фондів залишається незмінною, за винятком фондів, орієнтованих на Росію - з них було виведено приблизно стільки ж коштів (0,11%), скільки було інвестовано тижнем раніше (0,11%).

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Таким чином, за рік російські фонди втратили 4,4% коштів під управлінням ($2,7 млрд), з них з початку року - $1,3 млрд.