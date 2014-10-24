Мінфін сьогодні поповнив бюджет на 1,3 млрд гривень

Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету 1,304 млрд грн на позаплановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 24 жовтня, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, всі кошти залучені в результаті розміщення гривнєвих облігацій на 5 років під 14,25% річних за єдиною поданою заявкою.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у жовтні провів дев'ять ОВДП-аукціонів, у ході яких залучив до держбюджету 8,325 млрд грн. До кінця місяця міністерство планувало провести ще один аукціон 28 жовтня.

За оперативними даними Держказначейства на 20 жовтня, з початку року до держбюджету надійшло 218,977 млрд грн від запозичень, видатки на погашення держборгу становили 76,297 млрд грн, на обслуговування держборгу – 34,540 млрд грн.

Читайте такожКабмін значно підвищив ставку держоблігацій на підтримку Фонду гарантуванняНа 24 жовтня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становить 392,062 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 274,642 млрд грн, у власності банків – 83,806 млрд грн, нерезидентів – 19,275 млрд грн.

Держбюджет України з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками 2014 року в розмірі 806,962 млрд грн.