Кабмін повністю змінить систему корпоратизації держкомпаній в Україні

15:37, 15 лютого 2018
Фондовий ринок
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Иллюстрация REUTERS

Кабінет міністрів України в лютому-березні повністю змінить систему корпоратизації державних компаній, що передбачає відкриті конкурси за призначенням їх керівників, оплату на рівні приватного сектора і призначення незалежних наглядових рад.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час обговорення звіту про роботу уряду за 2017 рік з експертами-економістами.

"Я думаю, що до кінця місяця, максимум - у березні ми повністю змінимо систему підтримки корпоратизації в країні", - сказав Гройсман.

Також прем'єр зазначив, що уряд готується до проведення масштабної приватизації.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2016 року Верховна Рада прийняла закон про корпоративне управління в держкомпаніях, який передбачає проведення корпоратизації, зокрема створення наглядових рад. Передбачається, що ці заходи дозволять ізолювати держпідприємства від політичного впливу та спростять доступ компаній до міжнародного ринку капіталу.

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Теги: #корпоратизація#Кабмін Гройсмана