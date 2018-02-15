Кабмін повністю змінить систему корпоратизації держкомпаній в Україні

Прем'єр зазначив, що уряд також готується до проведення масштабної приватизації.

Кабінет міністрів України в лютому-березні повністю змінить систему корпоратизації державних компаній, що передбачає відкриті конкурси за призначенням їх керівників, оплату на рівні приватного сектора і призначення незалежних наглядових рад.

Читайте такожКорпоратизація "Енергоатома" вимагає прийняття спеціального закону – консультанти

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час обговорення звіту про роботу уряду за 2017 рік з експертами-економістами.

"Я думаю, що до кінця місяця, максимум - у березні ми повністю змінимо систему підтримки корпоратизації в країні", - сказав Гройсман.

Також прем'єр зазначив, що уряд готується до проведення масштабної приватизації.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2016 року Верховна Рада прийняла закон про корпоративне управління в держкомпаніях, який передбачає проведення корпоратизації, зокрема створення наглядових рад. Передбачається, що ці заходи дозволять ізолювати держпідприємства від політичного впливу та спростять доступ компаній до міжнародного ринку капіталу.