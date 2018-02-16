На продаж виставили оздоровчий комплекс Нацбанку в Карпатах

Фонд держмайна має намір продати оздоровчий комплекс майже за 52 млн грн.

Фонд державного майна України виставив на продаж з початковою вартістю 51,9 млн грн гірський оздоровчий комплекс «Прикарпаття» Національного банку України, який розташований в Яремче Івано-Франківської області, повідомив прес-служба ФДМУ.

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Згідно з повідомленням, кінцевий термін прийняття заявок на участь в аукціоні 12 березня.

Повідомляється, що крім сплачених коштів, інвестор протягом одного року повинен завершити будівництво і ввести комплекс в експлуатацію, дотримуватися вимог екологічної безпеки та використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк в 2018 році планує продовжити відчуження своїх непрофільних активів і скорочувати кількість своєї нерухомості.

Виручені кошти спрямовуються до державного бюджету України в повному обсязі, а взяти участь в аукціонах можуть всі бажаючі після того, як Фонд держмайна публічно оголосить про приватизацію.