Гройсман про інвестиції в Україну: має бути так само легко, як купівля в інтернет-магазині

Прем'єр пообіцяв зробити «точку підключення» до інвестування максимально швидкою.

Процедура інвестицій в Україну має бути такою ж легкою, як купівля в інтернет-магазині.

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Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на міжнародній зустрічі високого рівня з питань реформ в Україні.

«Якщо нам потрібні інвестиції - це має бути легко. Це має бути так само легко, як ми сьогодні купуємо щось в інтернет-магазині», - сказав він.

При цьому очільник уряду повідомив про плани щодо спрощення процедури інвестування.

«Точку підключення до інвестування ми зробимо максимально швидкою», - зазначив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками Державної служби статистики України, зростання прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) за січень-вересень 2017 року становив 2,216 млрд дол., зокрема приплив інвестицій становив 1,218 млрд дол., вибуття - 305, 9 млн дол., позитивна переоцінка - 1,304 млрд дол.

У 2016 році, за оцінками Держстату, іноземні інвестори вклали в економіку України 4,406 млрд дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу), що на 642 млн дол., або на 17,1%, більше від показника за 2015 рік на рівні 3,764 млрд дол.

Головний економічний радник прем'єр-міністра України, екс-міністр фінансів Словаччини Іван Міклош прогнозував зниження надходження іноземних інвестицій за підсумками 2017 року до 1,2% ВВП з 3,5% ВВП у 2016 році.