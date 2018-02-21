Мінфін позичив на внутрішньому ринку 1,2 мільярда гривень

Розміщення валютних облігацій не проводилось.

Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 1,177 млрд грн.

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Як повідомляється на сайті міністерства, кошти залучені в результаті продажу облігацій термінами обігу 84, 175, 322 і 1064 днів з середньозваженою дохідністю 16%, 16,37%, 16,39% і 15,79% річних відповідно.

Розміщення валютних облігацій не проводилось.

Довідка УНІАН. Міністерство фінансів під час аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої держпозики у січні залучило до держбюджету 8,528 млрд грн.

Станом на 19 лютого обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 745,926 млрд грн, при цьому у власності Національного банку знаходилися облігації на 356,229 млрд грн, або 48% загального обсягу.