Верховний суд відмовив ФДМУ в накладенні арешту на майно «Укртелекому»

ФДМУ в своїй заяві вказав, що "ЕСУ" як акціонер "Укртелекому" може вчинити дії, спрямовані на знецінення пакета акцій "Укртелекому".

Верховний суд України розглянув заяву Фонду державного майна України (ФДМУ) про вжиття заходів щодо забезпечення позову про розірвання договору купівлі-продажу акцій оператора фіксованого зв'язку «Укртелеком» (основним акціонером є компанія «ЕСУ») й відмовив у накладенні арешту на майно оператора.

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Про це йдеться в рішенні Вищого суду України від 15 лютого 2018 року.

«Заява Фонду державного майна України про забезпечення позову не обгрунтована доказами й базується лише на власних міркуваннях і припущеннях позивача. Доводи щодо нестабільного фінансового стану "ЕСУ" і відкритих проваджень у справах, які розглядаються господарськими судами, ... також не є достатнім обґрунтуванням наявності фактичних обставин, із якими б пов'язувалось застосування такого заходу до забезпечення позову, як накладення арешту на майно саме "Укртелекому", - йдеться в рішенні.

У своїй заяві ФДМУ вказав, що "ЕСУ" як акціонер може вчинити дії, спрямовані на знецінення пакета акцій "Укртелекому", який має бути повернуто в державну власність шляхом продажу майна товариства.

«З огляду на нестабільний фінансовий стан "ЕСУ" та ймовірну можливість відчуження майна "Укртелекому", Фонд державного майна України вважає, що такий захід щодо забезпечення позову, як накладення арешту на майно" Укртелекому ", є адекватним заходом, не призведе до погіршення стану майна, зниження вартості майна або припинення господарської діяльності "ЕСУ", а також буде здатний забезпечити фактичне виконання судового рішення», - зазначається в матеріалах справи.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році компанія «ЕСУ» (належить австрійській компанії EPIC, зараз Raga Establishment) викупила у держави оператор «Укртелеком», заплативши 10,57 млрд грн за 92,79% акцій. У 2013 році група компаній СКМ Ріната Ахметова викупила акції телеком-оператора. В травні 2017 року ФДМУ звернувся до суду з позовом до компанії «ЕСУ», вимагаючи розірвати договір купівлі-продажу акцій оператора через невиконання інвестиційних зобов'язань у розмірі 450 млн дол.

19 жовтня 2017 року Господарський суд м. Києва за позовом Фонду держмайна розірвав укладений у березні 2011 року за підсумками приватизаційного конкурсу договір купівлі-продажу акцій «Укртелекому» компанією «ЕСУ», тим самим повернувши пакет акцій «Укртелекому» в державну власність.

12 грудня апеляційний суд відмовився задовольнити позов приватної компанії «ЕСУ» на рішення попередньої судової інстанції, згідно з яким в державну власність було повернуто компанію «Укртелеком».

Крім цього, кіпрський суд ухвалив заморозити активи Ріната Ахметова на 820 млн дол. у справі про продаж "Укртелекому". Повідомлялося, що активи заморожені за позовом компанії Raga Establishment (раніше Epic Telecom Invest), яка продала "Укртелеком" Ахметову в 2013 році за 860 млн дол., але бізнесмен нібито вніс лише 100 млн дол. і припинив платежі.