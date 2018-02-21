Кабмін знайшов радника для приватизації "Центренерго"

Інвестрадник протягом чотирьох місяців має підготувати фінансову модель "Центренерго", виконати аудит компанії та знайти інвесторів.

Кабінет міністрів затвердив польський філія міжнародної інвестиційної компанії Ernst & Young в якості радника для проведення приватизації державного пакета акцій енергетичної компанії "Центрэнгерго".

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Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив виконуючий обов'язки голови Фонду державного майна України Віталій Трубаров.

"Кабінет міністрів України затвердив радника для приватизації ПАТ "Центренерго". Так, польський філія компанії Ernst & Young буде допомагати готувати підприємство до продажу пакет акцій 78,2%", - написав він.

За словами Трубарова, інвестиційний радник протягом чотирьох місяців має підготувати фінансову модель "Центренерго", виконати аудит компанії, привести її документацію у відповідність до міжнародних стандартів та знайти потенційних покупців акцій енергокомпанії.

"Після того, як Ernst & Young завершить роботу, фонд сформує умови продажу, які має затвердити КМУ. Після цього ми оголосимо про продаж і почнемо прийом заявок від інвесторів. Останній крок – аукціон", - додав Трубаров.

Як повідомляв УНІАН, у середині грудня 2017 року повідомлялося, що держпакет акцій "Центренерго" планується виставити на продаж у червні 2018 року.

Довідка УНІАН. "Центренерго" – енергогенеруюча компанія, встановлена потужність електростанцій якої становить 7,6 ГВт. Генерація компанії представлена Трипільської (Київська область), Зміївська (Харківська область) та Вуглегірської (Донецька область) ТЕС. На електростанціях працює 23 енергоблоки, з яких 18 – пиловугільні, а 5 – призначені для газомазутного палива.