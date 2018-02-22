Голова Amazon розбагатів на $1 мільярд за день

Акції компанії під час торгів середи вперше подолали позначку в 1,5 тисячі доларів.

Засновник і голова онлайн-рітейлера Amazon мільярдер Джефф Безос став багатшим на 1,15 мільярда доларів за один день після того, як вартість акцій ритейлера вперше перевищила 1,5 тисячі доларів, випливає з даних торгів та індексу Bloomberg Billionaires Index (BBI).

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Після подорожчання акцій Amazon статок Безоса досяг 124 мільярдів доларів, при цьому голова компанії, як і раніше, займає першу сходинку в списку мільярдерів агентства Блумберг, передає Прайм.

Друге місце посів засновник компанії Microsoft Білл Гейтс, статки якого сягають 91,6 мільярда доларів, третє - інвестор Уоррен Баффет (86,2 мільярда доларів). За версією журналу Forbes Безос розбагатів до 122,9 мільярда доларів.

Акції Amazon за підсумками торгів середи подорожчали на 1%, до 1482,92 долара, при цьому під час торгів досягаючи 1503,49 долара, вперше подолавши позначку в 1,5 тисячі доларів. З початку року акції Amazon подорожчали на 26,5%.

У лютому Amazon вперше в історії обігнав IT-гіганта Microsoft за ринковою вартістю, зайнявши третю сходинку за цим показником після світових компаній Apple і Alphabet (холдингова компанія Google).

Amazon є одним із найбільших в світі онлайн-ритейлерів. Крім США, компанія працює в Канаді, Китаї, Бразилії, Японії та країнах Європи. Інтернет-магазин Amazon.com був запущений в липні 1995 року.