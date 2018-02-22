Столична влада готує перехід «Київенерго» до комунальної власності

Київрада підготувала проект рішення про прийняття в комунальну власність міста 100% акцій компанії. Питання планується розглянути на сесії як невідкладний.

Київська міська рада підготувала проект рішення щодо прийняття до комунальної власності міста 100% акцій приватного акціонерного товариства «Київенерго».

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Відповідна інформація розміщена на офіційній сторінці Київради.

Питання планується внести до порядку денного сьогоднішнього пленарного засідання як невідкладне.

У документі йдеться про «безоплатне прийняття» акцій.

Проект рішення підготовлений постійною комісією Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу.

У документах до проекту нагадується, що термін дії угоди з «Київенерго» спливає 27 квітня 2018 р. Після цього теплоенергетичними активами міста, що будуть повернуті згідно з угодою, перейдуть в управління та господарське відання КП «Київтеплоенерго». Тобто, з 27 квітня КП повинно розпочати діяльність з виробництва теплової енергії, електричної енергії, надання послуг з гарячого водопостачання, централізованого опалення, утилізації побутового сміття. Для здійснення вищезазначеної діяльності комунальному підприємству необхідно отримати 6 ліцензій та 200 дозволів, затвердити 6 тарифів. На усе це потрібно не менш як півроку.

«Враховуючи це, очевидною є гостра і нагальна необхідність оптимізувати шляхи переходу теплоенергетичного блоку під контроль міста… Для забезпечення безперебійності функціонування теплоенергетики міста, і , водночас, повернення фактичного і дієвого контролю за міськими активами, прийнятним може бути продовження роботи такого підприємства («Київенерго» – УНІАН) за умови зміни його власника. Це також дозволить уникнути зазначених вище регуляторних проблемних питань шляхом збереження суб’єкта господарювання, який вже здійснює господарську діяльність з виробництва, постачання та транспортування теплової енергії та/або виробництва електричної енергії, має відповідні ліцензії та затверджені тарифи у зв’язку з тим, що відповідно до чинного законодавства зміна акціонерів, статуту (перейменування) не потребує їх переоформлення», - пояснюється у документах до проекту рішення.

Таким чином, проектом рішення пропонується розпочати процедури, пов’язані з безоплатною передачею акцій ПАТ «Київенерго» у комунальну власність.

Згідно з документом, Київрада планує доручити Київській міській держадміністрації звернутися з відповідною пропозицією передачі акції місту.