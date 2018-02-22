Вартість "Сумихімпрому" та інших держпідприємств визначить їх продаж - Гройсман

За словами прем'єра, основною метою прийдешньої приватизації держпідприємств є залучення в них інвестицій та підвищення ефективності їх роботи.

Кінцеву вартість підприємства "Сумихімпром" та інших державних компаній визначить їх реальна продаж.

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Про це сказав журналістам прем'єр-міністр Володимир Гройсман у ході візиту до Сум.

"Скільки коштує підприємство - визначить реальна продаж, коли за нього заплатять. Це, може, 9,9 мільйона доларів (у таку суму Фонд держмайна оцінив держпідприємство "Сумихімпром" - УНІАН), а, може, 100 мільйонів. Товар коштує стільки, скільки за нього платить покупець. Але найголовніше - щоб це було конкурентно", - сказав він.

За словами прем'єра, основною метою прийдешньої приватизації держпідприємств є залучення в них інвестицій і підвищення ефективності їх роботи.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна почав підготовку до проведення конкурсів з продажу 20 великих підприємств, серед яких: 99,6% акцій Одеського припортового заводу (ОПЗ), 99,99% акцій "Сумихімпрому", 68% акцій Запорізького алюмінієвого комбінату, а також п'яти обленерго.

Державний бюджет на 2018 рік передбачає 21,3 мільярда гривень надходжень від приватизації. У 2017 році доходи від продажу держактивів планувалися на рівні 17,1 мільярда гривень, однак фактичні надходження становлять 3,4 мільярда гривень.